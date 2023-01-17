деревня Гребени, деревня Гребени, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Гребени

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1507Гребени, д. вл.при р. Волге.331754122146
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ташевская волость
817. Гребени, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 53, жителей 248, часовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ташовская волость
Гребени, Ташовскойрусские326
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
142311Гребенидеревня55°35'48°58'N-39-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Вахитовское сельское поселение
92620408116д Гребенидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close