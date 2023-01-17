село Средние Ачалуки, село Средние Ачалуки, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019) — Familio

Средние Ачалуки

Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
316Ачалук Средн. (Чирикова), с. при речке, на московском почтовом тракте.220562502ингушисуннитыПочтовая станция.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Ингушетия, Малгобекский район
155324Средние Ачалукисело43°22'44°44'K-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Ингушетия, Малгобекский муниципальный район, Сельское поселение Средние Ачалуки
26615450101с Средние Ачалукисело
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