Дегтяные Борки
Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2904Троицкое (Дегтяные Барки), с. вл.при безымянном ручье.2228125678716Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1069. Дегтяные Борки (Троицкое), село бывшее владельческое, дворов 224, жителей 1491, волостное правление (у г. 18 в.), церковь православная, богадельня, 2 лавки, овчинны Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
392Дегтяные Боркисело53°46'с.ш.40°43'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650430136с Дегтяные Боркисело