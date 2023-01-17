село Дегтяные Борки, село Дегтяные Борки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дегтяные Борки

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2904Троицкое (Дегтяные Барки), с. вл.при безымянном ручье.2228125678716Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Дегтяно-Борковская волость
1069. Дегтяные Борки (Троицкое), село бывшее владельческое, дворов 224, жителей 1491, волостное правление (у г. 18 в.), церковь православная, богадельня, 2 лавки, овчинны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
392Дегтяные Боркисело53°46'с.ш.40°43'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Калининское сельское поселение
61650430136с Дегтяные Боркисело
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