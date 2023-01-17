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Больница Всех Скорбящих

Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
95Больница Всех Скорбящих, в упр. Опек. Сов.при Финском заливе и пруде.на 1123369353Церковь православная 1. Лютеранский молитвенный дом. Больница умалишенных и школа для детей служащих.
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