Большое Долженково
Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
210Большое Долженково, с. каз.при рч. Рагозне.181760365400Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
42. Б. Долженково, село бывшее государственное, при речке Рагозне, дворов 143, жителей 884, церковь православная, 13 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50539Большое Долженковосело51°43'35°50'M-36-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38628408101с Большое Долженковосело