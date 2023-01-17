село Большое Долженково, село Большое Долженково, Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Большое Долженково

Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
210Большое Долженково, с. каз.при рч. Рагозне.181760365400Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Мало-Долженская волость
42. Б. Долженково, село бывшее государственное, при речке Рагозне, дворов 143, жителей 884, церковь православная, 13 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Октябрьский район
50539Большое Долженковосело51°43'35°50'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Большедолженковский сельсовет
38628408101с Большое Долженковосело
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