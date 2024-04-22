деревня Городищи, деревня Городищи, Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Городищи

Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Набор из трех поварских ножей общих ножнах. Ножны, Конец XIX - начало XX в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3516Городищи, д. вл.при рч. Малой Кутре.48256162203

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Глебово, Митино. Сц. Чеванино и Заидомская слобода. Д. Городищи, Поповка, Попышево, Карбышево, Сухарево, Терпишка, Каменка, Беляйково, Лазарево пустошь32Праск. Кириловна Пестель11273415

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Вачинская волость
1125. Городищи, деревня бывшая владельческая, при реке Кутре, дворов 32, жителей 421, 3 стальн. зав., 3 ветряных мельницы

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Новосельская волость
4151Городищи деревня614109182552
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