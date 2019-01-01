село Хюрехюр, село Хюрехюр, Курахский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хюрехюр

Курахский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Кюринский округ, Хюра-Хюрское сельское общество
село Хюра-Хюр

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Курахский район
145167Хюрехюрсело41°34'47°45'K-38-096

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Курахский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Курахский
82630430106с Хюрехюрсело

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кюринский округ, Курахское наибство
1007Хюре-Хюр62163147310лезгинымусульмане сунитыагул-кушанский
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