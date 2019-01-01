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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Буйна, Лубинской волости, Лужского уезда, И. Иванова на постановление земского начальника 6-го участка по делу о лишении его земли. 1893–1895 гг. Показать все
По прошению крестьянки д. Буйно Лубинской волости Лужского уезда Екатерины Павловой о наделении ее землей. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянки д. Буйна Лубинской волости Лужского уезда Аграфены Филипповой на ущемление деверем ее прав на усадебную землю. 1903–1905 гг. // Центральный государст Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2352Буйно, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.61402996134Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Буйно д.905 стан32156 участок51станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58993Буйнодеревня58°17'00"29°59'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450126д Буйнодеревня