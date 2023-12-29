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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по анонимному заявлению о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Козьминской Устьрецкой волости Кадниковского уезда Нехнаева Н. С. 1916 г. / Показать все
Дело о перечислении крестьянки дер. Кузьминской Устьрецкой волости Александры Вороновой в дер. Ворониху. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Усть-Рецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4516Козминка, д. вл.при р. Сямжене.8666102833
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
915. Кузьминская, деревня бывшая владельческая, при речке Ботовке, дворов 11, жителей 76, ренсковый погреб
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1512КузьминскоеПулишноеНикольскийВадковской751194444
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кузминская163631деревняРусские254456100
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кузьминская 6163деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 42,5 км. Летнее: —.Зимнее: 121 км. Летнее: —.2525
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
274798Кузьминскаядеревня60°02'с.ш.40°48'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418333д Кузьминскаядеревня