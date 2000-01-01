деревня Малые Сабицы, Бельско-Сяберская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Малые Сабицы

Бельско-Сяберская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Малые Сабицы, Бельско-Сяберской волости, Лужского уезда, П. Якимова по делу об имуществе. 1896–1897 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
По жалобе крестьянина д. Малые Собицы Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Е. Сергеева на неправильный раздел семейного имущества. 1899 г. // Центральный государствен Показать все
По жалобе крестьянина дер. Малые Сабицы Бельско-Сяберской волости Лужского уезда на постановление уездного съезда. 1901–1903 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2312Сабицы малые, д. вл.при р. Сабе.406062924

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бельско-Сяберская волость
Сабицы Малые д.402 стан40254 участок72станция Серебрянка.

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