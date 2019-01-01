село Мигино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Мигино

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1809Мигино, с. каз.при рч. Уронге.5015196645742Церковь православная 1. Сельское управление. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Мигинская волость
820. Мигинское, село бывшее государственное, при реке Уринге, дворов 200, жителей 1476, волостное правление (уездный город в 51 версте), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Мигинская волость
село Мигино1152891941161321035586768

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Мигинская волость
с. Мигино26125116
Хутор частновладельческий: при с. Мигине на надельной земле452133

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Сосновская волость
Мигино село268Мигинский2397Ст. Сосн. 323117

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
18172Мигиносело55°44'45°34'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Сельское поселение Андреевский сельсовет
22648412151с Мигиносело

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