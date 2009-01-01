рабочий посёлок Сосновый Бор, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Сосновый Бор

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Светлогорский район
рп Сосновый Бор2423

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский сельсовет
рп Сосновый Бор303

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