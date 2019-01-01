деревня Замятино, деревня Замятино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Замятино

Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Бурцевская волость
1120. Замятино, сельцо бывшее владельческое, дворов 40, жителей 162, земская почтовая станция, 3 ветряных мельницы, 3 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Балахнинский район
17404Замятинодеревня56°29'43°25'O-38-123

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Гидроторф
22605155126д Замятинодеревня

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Бурцевская волость
с. Замятино291134610

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1057Замятино, д. вл.при рч. Замятинке.1818308486
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