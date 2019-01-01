деревня Ворсино, деревня Ворсино, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ворсино

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Подмонастырская волость
46. Ворсино, деревня бывшая государственная, при речке Туре, дворов 40, жителей 237, 4 красильн. зав., 2 кирпичных завода, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
4547Ворсинодеревня57°04'42°14'O-38-097

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Подмонастырной волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Тимирязевское сельское поселение
24615432121д Ворсинодеревня

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Подмонастырная волость
Ворсино д.рч. ПураЛух. Вич.75683201501702 красил. з.ф.-з., землекоп.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11013Ворсино, д.при рч. Туре.7773591105Заводов красильных 4.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close