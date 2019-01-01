деревня Выставка Соловьихи, деревня Выставка Соловьихи, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Выставка Соловьихи

Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вилегодский район
471717Выставка Соловьихидеревня61°09'с.ш.47°46'в.д.P-38-108

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Чат по генеалогии Архангельской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
11611412141д Выставка Соловьихидеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Выставка из Мокрой горы (Соловья тож)7312

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7454Выставка Мокрой Горы (малая Соловьиха), д. вл.при р. Виледи.585831615
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