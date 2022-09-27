деревня Деревково, деревня Деревково, Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Деревково

Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Дубровенская волость
328. Деревкова, деревня бывшая владельческая, дворов 80, жвт. 403, волостное правление (уездный город в 22 верстах), ч. шк. В 6 верстах — церковь православная, вод. мльн. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Порховский район
70003Деревководеревня57°53'с.ш.29°20'в.д.O-35-083

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Порховский муниципальный район, Сельское поселение Дубровенская волость
58647420226д Деревководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11773Деревково, дер.при колодце.221763156195Часовня. Волостное правление. Школа.
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