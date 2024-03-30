село Белавки, село Белавки, Завалинская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Белавки

Завалинская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Владимирской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
По обвинению крестьянина Владимирской губ. Покровского уезда Завалинской волости села Белавки Павла Никитина Жеглова (103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Федер Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4454Белавки, с. каз.при рч. Белавке.3533216580Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Завалинская волость
47. Белавки, село бывшее государственное, при речке Белавке, дворов 26, жителей 170, церковь православная, ткацкая светелка

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Завалинская волость
4987Белавки село178246435½4
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close