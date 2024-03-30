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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению крестьянина Владимирской губ. Покровского уезда Завалинской волости села Белавки Павла Никитина Жеглова (103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Федер Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4454Белавки, с. каз.при рч. Белавке.3533216580Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
47. Белавки, село бывшее государственное, при речке Белавке, дворов 26, жителей 170, церковь православная, ткацкая светелка
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4987Белавки село178246435½4