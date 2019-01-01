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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5235Черновское, сел.при рч. Сиве.72станов. кварт.120327339Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин 1. Ярмарок 3. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1566. Черновское, село бывшее государственное, при речках Сиве и Черной, дворов 148, жителей 740, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Черновское, на р. Сиве; церк., земск. шк., две библ. — зем. и общ. трезвости, вол. правл., зем. ст., фельдшер. и ветерин. п.п.; почт. отд., базары по субботам и ярм Показать все Черновское общество191447524Бывшие государственныеПравославныеРусские64—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Черновское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
733324Черновскоесело57°30'00"54°33'00"O-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608440101с Черновскоесело