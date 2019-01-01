село Черновское, село Черновское, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Черновское

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5235Черновское, сел.при рч. Сиве.72станов. кварт.120327339Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин 1. Ярмарок 3. Торжок 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Черновская волость
1566. Черновское, село бывшее государственное, при речках Сиве и Черной, дворов 148, жителей 740, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Черновская волость
1) с. Черновское, на р. Сиве; церк., земск. шк., две библ. — зем. и общ. трезвости, вол. правл., зем. ст., фельдшер. и ветерин. п.п.; почт. отд., базары по субботам и ярм Показать все Черновское общество191447524Бывшие государственныеПравославныеРусские64

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Черновская волость
село Черновское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
733324Черновскоесело57°30'00"54°33'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Черновское сельское поселение
57608440101с Черновскоесело
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