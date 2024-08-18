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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1534Нагольное (Нагольный Колодезь), с. каз.при рч. Нагольном Колодезе.187148627663Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
638. Нагольный Колодезь, село бывшее государственное, дворов 158, жителей 1250, церковь православная, 12 ветряных мельниц, 3 кирпичных завода
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Нагольное село17781714Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 12.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51272Нагольноесело51°13'36°33'M-37-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38632432106с Нагольноесело