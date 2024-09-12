деревня Зелено-Павловка 3-я, деревня Зелено-Павловка 3-я, Зеленская волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911) — Familio

Зелено-Павловка 3-я

Зеленская волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1096Зелено-Павловка 3-я (Минутовка), д. вл.при рч. Зеленой.7132368

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Зеленская волость
6Зелено-Павловкабывшие помещичьи410919

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