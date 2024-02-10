деревня Рындино, деревня Рындино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Рындино

Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине сельца Рындина, Кумовской волости, Перемышльского уезда, Калужской губ. Михаиле Алексееве Медведеве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 21. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3802Рындино, сц. вл.при рч. Кирекрейке и колодцах.287209294

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Перемышльский уезд
С. Рындино, Д. Шейна-Гора, Утешов19Сем. Яков. Уньковский95222

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Перемышльский уезд, Кумовская волость
Рындино, с-цо13614625282

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Бабынинский район
65739Рындинодеревня54°28'35°57'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Бабынинский муниципальный район, Городское поселение поселок Воротынск
29602103116д Рындинодеревня

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