деревня Яловки, деревня Яловки, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Яловки

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
70877Яловкидеревня56°23'с.ш.29°08'в.д.O-35-131

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Сельское поселение Красноармейская волость
58654430216д Яловкидеревня

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
53ЯловкидеревняколодецЕзерийского, православногоЕзерийскому сельскому обществу5
Себежский уезд, Соинская волость
144ЯловкидеревняколодецЕзерийского, православногоКиселевскому обществу-
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