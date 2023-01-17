хутор Анджаны, хутор Анджаны, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Анджаны

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Креславская волость
83АнджаныдеревняколодецКреславского, римско-католическогоКомбульскому сельскому обществу4
Двинский уезд, Ужвалдская волость
39Лесные АнданыдеревняколодецУжвальдского, римско-католическогоШкельтовскому сельскому обществу8

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Kombuļu pagasts
Andžāniagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=136380

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Kombuļu pagasts
Andžāni100201063ciemsEKS
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