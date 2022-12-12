деревня Хлюпино большое, деревня Хлюпино большое, Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Хлюпино большое

Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
8906Хлюпино большое, поч. каз.при безымянном ключе.53035143198
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Бурмакинская волость
735. Большое Хлюпино, починок бывший государственный, при речке Урбасе, дворов 57, жителей 339, красильный завод
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