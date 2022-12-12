посёлок Ксаверовка, посёлок Ксаверовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Ксаверовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Зозовская волость
Ксаверовка фер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1700Ксаверівкаселищер-н Липовецькийсільрада Вербівська
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