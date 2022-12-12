деревня Слободка, деревня Слободка, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Слободка

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Пышнянская волость
66СлободкадеревняколодецПышнянского, православногокрестьянам-собственникам Пышногорского сельского общества22

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Велико-Долецкая волость
Слободка, деревня305319212213
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Пышненский сельсовет
д Слободка22

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Слободка16
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