село Большая Танеевка, село Большая Танеевка, Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Большая Танеевка

Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1550Большая Танеевка (Богородское), с. вл.при рч. Карнае (Пырме).1220196266Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Булгаковская волость
826. Б. Танеевка, село бывшее владельческое, при речке Пырме, дворов 37, жителей 255, церковь православная
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