деревня Мариуполь, деревня Мариуполь, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мариуполь

Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
1033Марьяполье, с. вл.при рч. Кше.733076202220Церквей православных 2. Ярмарка. Ковровое заведение.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Больше-Березинская волость
527. Марьяполье, село бывшее владельческое, при речке М. Кше, дворов 73, жителей 508, 2 церкви православных, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Большеберезниковский район
76077Мариупольдеревня54°12'45°57'N-38-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Большеберезниковский муниципальный район, Большеберезниковское сельское поселение
89610405106д Мариупольдеревня
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