Мариуполь
Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1033Марьяполье, с. вл.при рч. Кше.733076202220Церквей православных 2. Ярмарка. Ковровое заведение.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
527. Марьяполье, село бывшее владельческое, при речке М. Кше, дворов 73, жителей 508, 2 церкви православных, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
76077Мариупольдеревня54°12'45°57'N-38-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Большеберезниковский муниципальный район, Большеберезниковское сельское поселение
89610405106д Мариупольдеревня