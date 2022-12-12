село Мачказерово, село Мачказерово, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мачказерово

Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
506Мачказерово, сц. вл. и удел.при рч. Колосерме.5520130411436
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Медаевская волость
302. Мачказерова (Макалейка), сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Штырме, дворов 140, жителей 862

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Чамзинский район
76168Мачказеровосело54°23'46°03'N-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, Медаевское сельское поселение
89657440116с Мачказеровосело
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