Килимово
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
746Старая Килимова, сельцо.при рч. Идяше.8035163430489Т. 425-481. Р. 5-8. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
487. Старо-Килимово, сельцо бывшее владельческое, при речке Идяше, дворов 177, жителей 749, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Килимово, д. при реч. Идяше, вод. мел., каменная мечеть, 2 бак. лав., рус.-башк. учил., медр., дет. приют от землевл. г. Джантюриной, 1 пожарн. маш., базар по пятн., при Показать все 8516206620635Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520462Килимовосело54°46'00"54°37'00"N-40-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80617419101с Килимовосело