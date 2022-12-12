Звонкая
Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1562Грабежево, д. вл.при колодце.1010121746Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
870. Грабежово, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 62, волостное правление (уездный город в 10 верстах), лавка. В 5 верстах — кирпичн. з. В 7 верстах — церк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3273Звонкаядеревня58°07'с.ш.40°07'в.д.O-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615420161д Звонкаядеревня