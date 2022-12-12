посёлок разъезда Трактовый, посёлок разъезда Трактовый, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Трактовый

Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Арзамасский район
102056Трактовыйпос.рзд55°27'43°59'N-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, Сельское поселение Кирилловский сельсовет
22603424146п рзд Трактовыйп рзд
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