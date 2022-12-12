посёлок при железнодорожной станции Разгон, посёлок при железнодорожной станции Разгон, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Разгон

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Алзамайская волость
7Разгонный в.крестьяне и поселенцы115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
624959Разгонпос.ж.-д.ст.55°43'98°24'N-47-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Разгонское сельское поселение
25636465101п ж/д ст Разгонпоселок при железнодорожной станции
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close