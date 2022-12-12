село Журавлёвка, село Журавлёвка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Журавлёвка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Журавлевская волость
345. Журавлевка (Самгородок), село бывшее владельческое, дворов 366, жителей 1200, волостное правление (уездный город в 27 верстах), 2 церкви православных, 2 школы, 2 пит Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Журавлевская волость
Журавлевка384193527-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2297Журавлівкаселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Журавлівська
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