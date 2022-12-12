деревня Видогощь, деревня Видогощь, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Видогощь

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Трясовская волость
163. Видогощи (Жилая Видогощь), деревня бывшая владельческая, при реке Веренде, дворов 87, жителей 556, 2 часовни

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Трясовская волость
15Видогощь (Боровая) (дер.)6-го стана, 5-го зем. уч.Видогощского742192191914102819земледелиевыпойка телят, лес. заг.река Видогощь.рекаЧасовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
60071Видогощьдеревня58°29'00"30°49'00"O-36-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Ермолинское сельское поселение
49625418116д Видогощьдеревня
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