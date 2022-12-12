деревня Слободчики, деревня Слободчики, Нолинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Слободчики

Нолинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
9274Буйская (Слободчики), д. каз.при рч. Лудяне.261185665Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Буйская волость
732. Буйская (Слободчики), деревня бывшая государственная, при речке Сарданке, дворов 22, жителей 119, волостное правление (уездный город 25¼ в.). В 15 верстах — церковь Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Нолинский район
237242Слободчикидеревня57°43'49°42'O-39-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Нолинский муниципальный район, Лудянское сельское поселение
33627428131д Слободчикидеревня
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