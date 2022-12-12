Заозерье
Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
608Заозерская (Заозерье), д.при рр. Мвзени и Курье.2244155554Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
180. Заозерская, деревня бывшая государственная, при озере Кислом, дворов 16, жителей 112, в., земская почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
83229Заозерьедеревня65°39'с.ш.44°25'в.д.Q-38-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11642101116д Заозерьедеревня