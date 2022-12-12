деревня Ак-Чишма, деревня Ак-Чишма, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ак-Чишма

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
202Пшенгер-Баклауш, с. вл.при рч. Баклаушке.8040289571Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ново-Кишитская волость
225. Пшенгер-Баклауш, деревня бывшая государственная, при речке Хотнинке, дворов 35, жителей 225, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ново-Кишитская волость
Пшенгер Баклауш, Ново-Кишитскойтатары287
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
142465Ак-Чишмадеревня56°20'49°51'O-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Ташкичинское сельское поселение
92612480126д Ак-Чишмадеревня
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