железнодорожный разъезд Мосинский, железнодорожный разъезд Мосинский, Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Мосинский

Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Юрьянский район
339939Мосинскийж.-д.рзд.(нп)59°09'49°06'O-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Верховинское сельское поселение
33649420181ж/д рзд Мосинскийжелезнодорожный разъезд
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