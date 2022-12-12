станица Ставропольская, станица Ставропольская, Северский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Ставропольская

Северский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4741Ставропольский поселокна правом берегу р. Шебша337278211178великороссыправославныеМолитвенный дом 1. Питейное заведение 1. Мукомольная мельница 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Северский район
159908Ставропольскаястаница44°43'00"38°50'00"L-37-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Северский муниципальный район, Григорьевское сельское поселение
3643404106ст-ца Ставропольская#Н/Д
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