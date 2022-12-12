деревня Новый Каразерик, деревня Новый Каразерик, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новый Каразерик

Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Ютазинский район
188651Новый Каразерикдеревня54°47'53°36'N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Ютазинский муниципальный район, Старокаразерикское сельское поселение
92654435106д Новый Каразерикдеревня
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