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Железнодорожный разъезд 1203 км

Борский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
707623Железнодорожный разъезд 1203 кмж.-д.рзд.(нп)53°04'с.ш.51°31'в.д.N-39-104
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