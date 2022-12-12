Йыхви
Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
909.0Имение Иевве1791471ИеввескийИевве Винокуренный и пивоваренный заводы и молочная ферма.Показать скан
911.0Местечко Иевве1500265470ИеввескийИевве Православная церковь, Ев.-Лютеран. церковь, канцелярия Мл. Помощн. Начальн. Везенб. уезда 3 уч., канцелярия коммисара по кр. дел. Иеввеск. участка, камера Мирового Судьи Показать всеПоказать скан
912.0Пасторат Иевве221470ИеввескийИевве Вол. Ев.-Лютер. училище, торговля III разряда и Вол. Ев.-Лютер. училише.Показать скан
Реестр географических названий Эстонии
НазваниеТип
Jõhvi külaküla