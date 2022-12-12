деревня Йыхви, деревня Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (на 2022) — Familio

Йыхви

Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Иеввеская волость
909.0Имение Иевве1791471ИеввескийИевве Винокуренный и пивоваренный заводы и молочная ферма.
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911.0Местечко Иевве1500265470ИеввескийИевве Православная церковь, Ев.-Лютеран. церковь, канцелярия Мл. Помощн. Начальн. Везенб. уезда 3 уч., канцелярия коммисара по кр. дел. Иеввеск. участка, камера Мирового Судьи Показать все
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912.0Пасторат Иевве221470ИеввескийИевве Вол. Ев.-Лютер. училище, торговля III разряда и Вол. Ев.-Лютер. училише.
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald
Jõhvi külaküla
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