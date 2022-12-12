село Уховецк, село Уховецк, Волинська область (на 2018) — Familio

Уховецк

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Уховецкая волость
856. Уховецк, село бывшее владельческое, при озере Ухе, дворов 115, жителей 800, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, костел (упразднен Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3134Уховецькселоцентр сільської радир-н Ковельськийсільрада Уховецька
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