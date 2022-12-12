хутор Чумаков, хутор Чумаков, Тацинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Чумаков

Тацинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Нижне-Кундрюческая станица
4799Чумаково-Россошинский хутор, Нижне-Кундрюческой станицы, на б. Дальняя-Россош531110183168Хуторское правление, приходское училище1204340

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Тацинский район
528288Чумаковхутор47°53'00"41°22'00"L-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Тацинский муниципальный район, Ермаковское сельское поселение
60654422141х Чумаковхутор
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