деревня Коркатово, деревня Коркатово, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Коркатово

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2522Каркатова (Сюрги-сола), д. каз. (4)при колодцах.7034115066
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Себе-Усадская волость
1245. Коркатова (Кокла-Сола), деревня бывшая государственная, дворов 21, жителей 115, 3 лавки, базар по субботам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Себе-Усадская волость
Коркан-Курык, Себе-Усадскойсм. Коркатова.
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Коркатова (Коркан-Курык), Себе-Усадскойчеремисы229
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
199819Коркатоводеревня56°21'48°45'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Коркатовское сельское поселение
88632425101д Коркатоводеревня
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