Коркатово
Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2522Каркатова (Сюрги-сола), д. каз. (4)при колодцах.7034115066Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1245. Коркатова (Кокла-Сола), деревня бывшая государственная, дворов 21, жителей 115, 3 лавки, базар по субботам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Коркан-Курык, Себе-Усадскойсм. Коркатова.Показать скан
Коркатова (Коркан-Курык), Себе-Усадскойчеремисы229Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
199819Коркатоводеревня56°21'48°45'O-39-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88632425101д Коркатоводеревня