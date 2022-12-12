Конец верхний
Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10026Конец верхний (Катыд-Пон), д. каз.при р. Визиньге.99½7½126065Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Верхний конец997
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1569. Верхний Конец (Катыр-пон), деревня бывшая государственная, при речке Б. Визинге, дворов 17, жителей 130, часовня