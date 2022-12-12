село Новая Муртаза, село Новая Муртаза, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новая Муртаза

Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Московская волость
1Абушехманова, д. при реч. Черыше, прос. дор., мечеть, зем. рустат. шк., медрессе, вод. мел., кузн., бак. лав., х.-з. маг.4515154951Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район
520928Новая Муртазасело55°11'00"54°55'00"N-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Старокалмашевский сельсовет
80656450106с Новая Муртазасело
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