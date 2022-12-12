кордон Керкмасский, кордон Керкмасский, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Керкмасский

Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
кордон
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Сарапульский муниципальный район, Шадринское сельское поселение
94637450121кордон Керкмасскийкордон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close