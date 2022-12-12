улус Усть-Мраский, улус Усть-Мраский, Богораковская кочевая инородная волость, Кузнецкий уезд (на 1911) — Familio

Усть-Мраский

Богораковская кочевая инородная волость, Кузнецкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
улус
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
2004Усть-Мраский, улус инород.при впадении р. Мрасы в Томь.424235217187
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Богораковская кочевая инородная волость
1Ул. Усть-Мрасский4404050
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